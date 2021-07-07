Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli transferinin ardından açıklamalarda bulundu. Zlatan Ibrahimovic'i gelecek yaz transfer etmek istediklerini belirten Sancak, "Ibrahimovic'i geçen sene istedik, bu sene Milan'dan almak zor. 1 sene sonra gelmek isterse, Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz" dedi.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga transferinin ardından dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'yi de kadrosuna kattı. Transferin ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önemli açıklamalarda bulundu.

"KARAKTERLİ BİR OYUNCU"

Balotelli'nin maliyetinin yüksek olmadığını kaydeden Sancak, "Balotelli ile istediğimiz şartlarda anlaştık. Öyle anlatıldığı gibi deli falan değil. Gayet karakterli bir futbolcu. Ben Balotelli gibi hırslı oyuncuları severim." ifadelerini kullandı.

"NANİ'Yİ BİRAZ ZORLAMIŞ OLSAK GETİREBİLİRDİK"

Bruma, Fonte ve Nani için konuşan başkan, "Lille'in kaptanı Fonte gündemimizdeydi, Fransa'da bir takım istemiş. Bruma'dan maliyeti nedeniyle vazgeçtik. Nani'yi belki biraz zorlamış olsak getirebilirdik, görüştük. Sol ve sağ açık alacağız." dedi.

"BU ÇOCUĞU BIRAKIN"

Başakşehir'e kaleci transferi için çağrı yapan yönetici, "Başakşehir'den Muhammed Şengezer'i istiyoruz, bize gelirse 1. kaleci olacak, kalırsa 3. kaleci olacak. Buradan sesleniyorum, bu çocuğu bırakın, milli takımımız kaleci kazansın." diye konuştu.

"BU SENE MILAN'DAN ALMAK ZOR"

Zlatan Ibrahimovic'i seneye almak istediklerini de söyleyen Murat Sancak, "Ibrahimovic'i geçen sene istedik, bu sene Milan'dan almak zor. 1 sene sonra gelmek isterse, Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz." mesajını verdi.