Murat Sancak: Belhanda ve Fonte ile görüşüyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Murat Sancak: Belhanda ve Fonte ile görüşüyoruz

Murat Sancak: Belhanda ve Fonte ile görüşüyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

"600 bin Euro imza parası ve menajerine komisyon vermeyi kabul etseydik Balotelli şu an Adana'daydı""Amacımız Süper Lig'de kalıcı olmak.

"600 bin Euro imza parası ve menajerine komisyon vermeyi kabul etseydik Balotelli şu an Adana'daydı"

"Amacımız Süper Lig'de kalıcı olmak. Taraftarlarımızın büyük beklentisi olmasın"

İSTANBUL, - Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Balotelli ile tekrar görüşmelere başladık. Belhanda ve Lille Kulübü'nün kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Bu transferler kolay olmuyor. İyi bir ev, iyi bir araba, iyi şartlar istiyorlar" dedi.Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, D-Smart'ta yayınlanan Bol'ca Futbol'un konuğu oldu. Nergis Aşkın ve Emre Bol'un sorularını yanıtlayan Sancak, transfer çalışmaları ile yeni sezondaki hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu."BALOTELLI İLE TEKRAR GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK"İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgili gelişmeleri aktaran mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, "Balotelli ile tekrar görüşmelere başladık. Kendisi çok gelmek istiyor fakat ilk görüşmede menajeri ile anlaşamadık. 600 bin Euro imza parası ve menajerine komisyon vermeyi kabul etseydik Balotelli şu an Adana'daydı" dedi.BELHANDA VE FONTE'NİN TRANSFERİGalatasaray'ın eski orta sahası Younes Belhanda ve Lille'nin defansı Jose Fonte için ise Sancak, "Belhanda ve Lille Kulübü'nün kaptanı Fonte ile görüşüyoruz. Bu transferler kolay olmuyor. İyi bir ev, iyi bir araba, iyi şartlar istiyorlar. Diego Costa gündemimize geldi. Taraftarımız sabırlı olsun, onları mutlu edecek hamleleri yapacağız. Transferde şans faktörü çok önemli. Yüzde 70 başarı sağlarsak üst sıralarda oluruz. Anlaştığımız oyuncuların sevgililerini ikna edemiyoruz. Adem Ljacic ile ilgilenmiyoruz. 10-12 civarı transfer yapacağız" diye konuştu."AMACIMIZ SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK"İlk hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu kaydeden Murat Sancak'ın programda öne çıkan sözleri şöyle: -Şampiyonluktan sonra ilk olarak Samet Aybaba ile anlaştık. Hocaya güveniyoruz.-Amacımız Süper Lig'de kalıcı olmak. Taraftarlarımızın bizden büyük beklentisi olmasın.-Şirketleşmeyen hiçbir takımın hayatta kalma şansı yok. Yüzde 85 hissemizi halka açacağız.-Adana Demirspor taraftarı zor ve benzersiz bir taraftardır. Kombine fiyatlarını hesaplı bir şekilde ayarlayacağız.-Hocanın işine karışılmaz diye bir şey yok.-Şampiyon olmamızda verdiğimiz primlerin büyük etkisi oldu.-Şampiyonluk sürecinde son 3 maç rüyalarıma giriyordu.-Kulüpler Birliği Başkanı olmak gibi bir düşüncem yok fakat görevden de kaçmam.-Türk futbolu Süper Lig'den ibaret değil. Alt liglere daha fazla önem verilmeli.-Yayıncı kuruluş ile ücret ödeme konusunda sıkıntı yaşıyoruz.-Kur farkının sıkıntılarını en çok kulüpler yaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Tzavellas, 'Ailevi sebeplerim var' diyerek ayrıldı
6 ay önce Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Tzavellas, "Ailevi sebeplerim var" diyerek ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Brad Pitt Şener Şen Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Murat Sancak: Belhanda ve Fonte ile görüşüyoruz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:42:09. #1.16#

title