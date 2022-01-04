Murat Korkmaz: Altınordu, Avrupa'nın gözde kulüplerinden

ALTINORDU, ORDU (DHA) - "Enis Destan'a Avrupa'dan ve Süper Lig'den teklifler var"

"Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, çok önemli bir futbol adamı"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Genç futbolcu Burak İnce'nin Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transferinde büyük bir rol oynayan temsilcisi Murat Korkmaz, Altınordu'nun genç oyunculara bakış açısı nedeniyle Avrupa'dan da birçok kulübün takibinde olduğunu söylerken, esas başarının başkan Seyit Mehmet Özkan'a ait olduğunu belirtti.

'Türkiye'de menajerlik çok abartılıyor, esas önemli olan gençleri eğiten kulüpler ve aileler' diyen Korkmaz, "Menajerliği çok büyütmemek gerek. Asıl önemli olan hayatını bu toprakların çocuklarına adamış bir başkan var. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, çok önemli bir futbol adamı. Emeği geçen o kadar çok teknik adam ve derdine derman olan personel var. Oğlum futbolcu olacak diye oğlunu kaç senedir doğru düzgün görmeyen bir anne ve baba var. En başta bunu başarmak için günde çift antrenman ve ekstra yapan bir Burak İnce var, diğer futbolcular var. Bu kadar baş etken varken bize konuşmak düşmez" dedi.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

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