Murat Kayalı, Bergama Belediyespor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Murat Kayalı, Bergama Belediyespor'da

Murat Kayalı, Bergama Belediyespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor'da forma giyen Elazığlı futbolcu Murat Kayalı, yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Bergama Belediyespor'la sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor'da forma giyen Elazığlı futbolcu Murat Kayalı, yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Bergama Belediyespor'la sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor'da forma giyen Elazığlı futbolcu Murat Kayalı'yı renklerine bağladı. Futbola Elazığspor altyapısında başlayan ve Süper Lig kadrosunda da yer alan Murat, TFF 1, 2 ve 3. Lig düzeyinde çeşitli takımların formasını giydi. Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor ile play-off oynama başarısı gösteren Murat Kayalı, yeni takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı ve takımının Burdur'da sürdürdüğü sezon öncesi kampına katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Aleyna Tilki Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Murat Kayalı, Bergama Belediyespor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:51:56. #1.14#

title