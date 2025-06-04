Murat İlbak kimdir, mesleği görevi nedir? Murat İlbak neden tutuklanmıştı?

Murat İlbak kimdir, mesleği görevi nedir? Murat İlbak neden tutuklanmıştı?
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Murat İlbak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Peki, Murat İlbak kimdir, mesleği görevi nedir? Murat İlbak neden tutuklanmıştı?

İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. 23 Mart'tan bu yana tutuklu olan CNBC-e sahibi iş insanı, savcılıkta verdiği ifade sonrası 2 Haziran'da tahliye edildi.

MURAT İLBAK KİMDİR, MESLEĞİ GÖREVİ NEDİR?

1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. StröerGroup'ta iş hayatına atıldı. 2000'de Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı atanan İlbak, 2006'da şirketin CEO'su oldu.

İlbak, aynı zamanda farklı sektörlerdeki pek çok önemli şirketine yönetim kurulunda yer alıyor.

İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama, Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı, Fokus İnşaat & Turizm, İlbak Madencilik'le Galatasaray Mağazacilik ve Sportif AŞ, İlbak'ın hala yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttüğü şirketlerden bazıları.

MURAT İLBAK NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Ardından Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve malvarlığına el konulmuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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