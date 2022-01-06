Murat Akan kimdir? Murat Akan kaç yaşında, nereli?

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MURAT AKAN KİMDİR?

Yazar Murat Akan, 1969 Gümüşhane, Kelkit doğumludur. 1995 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İletişi Fakültesinden mezun olduktan sonra 2008 yılında Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünü bitirerek yüksek lisansını tamamlamıştır.

Aynı üniversitenin açmış olduğu 'Siyaset Okulu' kursunu da tamamlayarak, siyaset sertifikası aldı.

Üniversitede yıllarında başladığı gazetecilik mesleği boyunca, birçok yazılı ve görsel yayın organlarında muhabir, redaktör ve haber müdürü olarak görevlerde bulunmuştur.

Yazar, fiili olarak üniversite yıllarında başladığı gazetecilik mesleğinde, ulusal basının birçok görsel ve yazılı yayın organlarında 11 yıl Polis- Adliye muhabiri olarak çalıştı. Çeşitli dergi ve gazetelerde Ortadoğu ve Su Sorunuyla ilgili makale ve dizi yazıları yayımlandı.

Ortadoğu ve yakın tarih konularında çalışmaları bulunan yazarın, çeşitli dergi ve gazetelerde "Ortadoğu ve Su Sorunu" ile ilgili makale ve dizi yazıları yayımlanmıştır.

Beyaz tv'de programlara katılarak analizler yapıyor.

Çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında yaklaşık 13 yıl basın danışmanlığı yapan yazar Murat Akan, evli ve üç çocuk babasıdır.

Derin Şifreler - Komploların Kronolojik Analizi (2008), Üst Akıl - Derin İktidarın Küresel Efendileri (2016), Kozmik Karargah (2017), Nato'nun İslam'la Savaşı (2018).

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