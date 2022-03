MANİSA (İHA) - Muradiye Osb'nin yeni ticaret merkezinin temeli törenle atıldı

Manisa Muradiye OSB Başkanı Osman Kıvırcık:

"Şu an temeli atılmadan 55 dükkan satılmış durumdadır. Parasını buraya yatıran tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum"

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nin geçtiğimiz Kasım ayında tanıtımını yaptığı 142 adet ticaret dükkanının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, sanayici ve iş adamları katıldı. Törende konuşan Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Muradiye OSB'nin bir sene önce yaptığı seçimden bugüne geçen süreci değerlendirdi. Kıvırcık, "Göreve geldiğimiz günden beri gece gündüz demeden çalışmaktayız. Bölgemizin kangren olmuş birçok problemine çözüm sağladık. Göreve gelirken en hassas noktamız bölgemize yapılacak yatırımlar ile ilgili sanayicimize maddi olarak yük getirmemekti. Ben her zaman bölge dinamiklerini harekete geçirmemiz, kaynak yaratmamız gerektiğini her platformda savundum. ve bugün çok şükürler olsun ki geldiğimiz noktada yaptığımız bu gelir getirici yatırımlarla İnşallah hedeflerimizi tutturacağız" dedi.

Daha temeli dahi atılmamış dükkanlardan 55 tanesinin satılmış olmasını, insanların Muradiye OSB'ye duyduğu güvenin göstergesi olduğunu söyleyen Kıvırcık, Muradiye OSB'nin 2022 yılı içerisinde başlayacağı altyapı yatırımlarının ortalama 250 milyon Türk Lirası tutacağını, bunun önemli kısmının satılacak olan dükkanlardan karşılanarak, sanayicinin sırtındaki yükün hafifletileceğini vurguladı.

Kıvırcık, konuşmasına şöyle devam etti: "Başarılı imar revizyonu sayesinde de bugün temelini atacak olduğumuz 142 adet dükkanı, yeni bir ticaret merkezini bölgemize, Manisa'mıza inşallah 1 yıl içinde kazandırmış olacağız. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun. 15 Kasım 2021 tarihinde yapmış olduğumuz lansmandan sonra daha temel atmadan ciddi bir talep oldu. Şu an temeli atılmadan 55 dükkan satılmış durumdadır. Parasını buraya yatıran tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Muradiye OSB emin ellerdedir. Kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Biz burada bir başarı hikayesi yazıyoruz, bu hikayenin kahramanları olarak tüm sanayicilerimize ve bize destek verenlere teşekkür ederim"

Türkiye'nin sanayi alanında her geçen gün geliştiğine dikkat çeken AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ise "Her ay yeni bir ihracat rekoru ile büyüyen ülke sanayimizin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Manisa'mız her geçen gün kendisine daha önemli bir yer edinmekte. Manisa merkezimizde iki sanayi bölgemizin, adımızı dünyaya duyuruyor oluşu, şüphesiz ki her Manisalı gibi beni de mutlu ediyor. Ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine katkı için çalışan, yatırım yapan, istihdam sağlayan her bir yatırımcımızı, çalışanımızı, hizmet emekçilerimizi alkışlıyor ve tebrik ediyorum. Biz birlikte büyüyen, birlikte gelişen ve daha büyük başarılara birlikte yürüyen girişimcilerimizle her gün daha büyük hedef ve başarılara ilerliyoruz. Muradiye OSB'mizde de avantajlı konumu ve ulaşım ağlarına olan yakınlığı sayesinde, yakın gelecekte yeni yatırımlara ve projelere şahit olacağız. Bu vizyonun ilk adamlarından biri olan HDA dükkanları temel atma töreninde bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ederken, OSB yönetimimize başarılı projeleri için teşekkürlerimi sunuyor, projemizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Manisa'da sanayi alanında yeni parsel bulmakta zorlandıklarını kaydeden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yeni yatırımlar ve OSB'ler ile birlikte kentin ülke genelinde ilk 3-4'ü zorlayacağını ifade etti. Vali Yaşar Karadeniz, "Burası bir ıslah OSB. Sanayicimiz uzun zaman önce faaliyetlere başladılar, OSB çatısı altına alarak birçok hizmetten ortak faydalanma yoluna çıkıldı. Manisa üreten bir şehir. Manisa sanayi alanında önde gelen illerden biridir. Sanayideki birkaç problemin başında sanayi parseli üretmek geliyor. Yatırımcılarımız bizlerden sanayi parseli istiyor. Biz onlara doğrusu bu konuda yetişmekte zorlanıyoruz. Bu Manisa adına sevindirici bir gelişme. Kentteki yatırımlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Soma OSB arsa tahsis sürecini başlattık, daha bir yıl geçmeden bu süreçte şu an itibariyle tüm arsa tahsisleri yapıldı. Kırkağaç ve Kula OSB sırada bekliyor. Bunun yanında Gölmarmara dahil olmak üzere birkaç farklı yerde yeni OSB'lerin kurulma sürecine başlanmış durumda. Ben inanıyorum ki Manisa sanayide ülkemizde ilk 3-4'ü zorlayacak duruma gelecektir. Bu süreç içinde Muradiye OSB hem yeni sanayi parsellerinin hizmete alınmasında hem de ortak hizmet alanlarının oluşturulmasında gerekli pozisyonunu alıyor. Buranın OSB'ye dönüştürülmesi sürecinde ortak hizmet alanlarının oluşturulması çok önemli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muradiye OSB'nin yeni ticaret merkezi HDA dükkanlarının temeli dualarla atıldı.