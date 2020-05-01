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Multinet Up ve Meal Box'tan iş birliği

Multinet Up ve Meal Box'tan iş birliği
01.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:10

Multinet Up'ın Meal Box ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında yemek siparişleri için online, temassız ve güvenli çözüm sunulacak.

Multinet Up'ın Meal Box ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında yemek siparişleri için online, temassız ve güvenli çözüm sunulacak.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, evden çalışan, evde yemek yapmaya zamanı olmayan ancak hijyen endişesi ile dışarıdan yemek siparişi vermek istemeyen çalışanlara, Meal Box ile gerçekleştirdiği iş birliği ile güvenilir bir alternatif daha sunmayı amaçlıyor.

MultiNet kart kullanıcıları, Meal Box'tan verdikleri siparişlerinin ödemelerini online gerçekleştirecek ve Meal Box'un sıfır temasla hazırladığı menülerine güvenle ulaşacak.

Mobil cüzdan uygulaması MultiPay'i indirip kartını MultiPay'e tanımlayan MultiNet kullanıcıları, www.mealbox.com.tr'den verdikleri yemek siparişlerini MultiNet kartları ile online olarak ödeyebiliyor, siparişlerine güvenli bir şekilde ulaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üye İş Yeri ve Dijital Satış Genel Müdür Yardımcısı Zafer Seçmez, Kovid-19 salgınıyla mücadelede salgının her geçen gün kontrol altına alındığını takip ettiklerini ve kendilerine düşen tüm tedbirleri uygulamayı sürdürdüklerini aktardı.

Önümüzdeki dönemde hayatın adım adım normale döneceği bilinci ile kullanıcıların sağlık ve güvenlik çekincelerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Seçmez, şunları kaydetti:

"Teknoloji şirketimiz inventiv'in sağladığı güçlü teknolojik altyapımız sayesinde yemek kartı sektörünün dijitalleşmesine yıllardır liderlik ediyoruz. MultiNet yemek kartı ile online ödemeyi de devreye alarak temassız teknolojimize yeni bir boyut kazandırdık. Bu kapsamda ilk iş birliğimizi Meal Box ile hayat geçirdik. MultiNet kullanıcıları, artık Meal Box siparişlerini ve ödemelerini tamamen online olarak gerçekleştirecekler, önce sağlık prensibiyle çalışan Meal Box'ın sıfır temasla hazırladığı lezzetli menülerine güvenle ulaşacaklar. Üstelik her siparişte yüzde 10 TatlıPara da kazanacaklar."

Meal Box Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Demirhan, Meal Box'ın, düzenli olarak dezenfekte edilen mutfağında hazırladığı yemekleri, el değmeden otomatik makinelerde paketlediğini ve temassız teslimat hizmeti kapsamında özel araçlarla abonelerine ulaştırdığını bildirdi.

Demirhan, "Multinet Up'la son dönemde hız kazanan dijitalleşmenin yeni bir adımı olarak 'yemek kartı ile online ödeme' sistemini hayata geçirdik. Meal Box'ın salgın döneminde çıkardığı ve çok ilgi gören 'Evde Kal Yemek Paketleri' ve diğer abonelik ürünleri MultiNet kartlarla online ödeme ile temassız alınabilecek. Bu iş birliğinin, tüketici tercihlerinin önemli değişime uğradığı bu dönemde, önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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