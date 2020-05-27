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Bayern Münihli Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti

Borussia Dortmund maçında 35,3 kilometre hıza ulaşarak rekor kıran Bayern Münih'in 19 yaşındaki futbolcusu Alphonso Davies için takım arkadaşı Thomas Müller, "O bizim Road Runner'ımız yorumunda bulundu.

Bayern Münihli Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
27.05.2020 19:24 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:28

Bayern Münih'in 19 yaşındaki futbolcusu Alphonso Davies, Borussia Dortmund maçında attığı deparla hız rekorunu kırdı.

Zirvenin kritik maçında Borussia Dortmund karşısında bir pozisyonda formda golcü Haaland gole giderken Alphonso Davies metrelerce geriden inanılmaz depar atarak topu rakibinden kaptı. Bu pozisyonda 35,3 kilometre hıza ulaştığı tespit edilen genç futbolcunun rekor kırdığı belirtildi.

Müller, hız rekoru kıran takım arkadaşını çizgi film karakterine benzetti

"O BİZİM ROAD RUNNER'IMIZ"

Hız rekoru sosyal medyada gündem olan Davies'i takım arkadaşı Thomas Müller, "O bizim Road Runner'ımız" diyerek hızıyla tanınan çizgi film karakterine benzetti.

2 GOL 7 ASİSTLE OYNADI

Bayern Münih'le 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Gana asıllı Kanadalı futbolcu, bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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