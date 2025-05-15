Muhasebecilere yeşil pasaport verilecek mi, meclisten geçti mi 2025?

Yeşil pasaport sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yeşil pasaportun kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler de yeşil pasaport sahibi olacak. Muhasebecilere yeşil pasaport verilecek mi?

MUHASEBECİLERE YEŞİL PASAPORT VERİLECEK Mİ?

eklife göre, en az 10 yıl boyunca mesleğini icra eden serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, yeşil pasaport alma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme, meslek mensuplarının uluslararası toplantılara katılımını ve yurt dışı faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

MESLEKİ FAALİYETLERİN ULUSLARARASI BOYUTU VURGULANDI

Muhasebeciler ve mali müşavirler, kamu adına denetim, mali raporlama, vergi beyanı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele gibi önemli görevler üstleniyor. Bu görevlerin uluslararası boyutta yürütülmesi, meslek mensuplarının yurt dışı seyahatlerini zorunlu kılıyor. Yeşil pasaport hakkı, bu seyahatlerde karşılaşılan vize engellerini ortadan kaldırarak, mesleki faaliyetlerin daha etkin yürütülmesini sağlayacak.

KANUN TEKLİFİ MECLİS GÜNDEMİNDE

İçişleri Komisyonu'na gönderilen kanun teklifinin, önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifin kabul edilmesi halinde, muhasebeciler ve mali müşavirler, yeşil pasaport hakkına kavuşacak.