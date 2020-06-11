Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı 2017 yılında Roma'dan Liverpool'a transfer olan Mohamed Salah sadece gösterdiği performansla değil, şehirdeki İslamofobi olaylarında da düşüş yaşanmasını sağlamasıyla da gündeme geldi. Geçen sürede Liverpool kentindeki İslamofobi olaylarında yüzde 18,9 azalma görüldü.

Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah, İngiltere'nin Liverpool kentindeki İslamofobi olaylarında düşüş yaşanmasını sağladı.

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, 27 yaşındaki futbolcunun Liverpool'a transfer olmasının ardından bugüne kadar geçen sürede kentteki İslamofobi olayları yüzde 18,9 azaldı.

LIVERPOOL TARAFTARININ PAYLAŞIMLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Araştırmada, Liverpool taraftarlarının sosyal medya hesaplarından yaptığı İslam karşıtı paylaşımların da diğer büyük takımların taraftarlarına göre yarı yarıya düştüğü kaydedildi.

2017 yazında İtalyan temsilcisi Roma'dan 34 milyon sterlin bonservis bedeliyle Liverpool'a gelen Salah, tüm kulvarlarda 144 maçta forma giydi ve 91 gol attı.

Geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mısırlı futbolcu, bu sezon da Premier Lig şampiyonluğu için gün sayıyor.

Kaynak: AA