Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında Ali Koç'tan ilginç yorum: Her yerinde logo var

Ali Koç, Helsinki karşılaşmasının ardından transferler, yeni formalar ve ekonomik tablo hakkında konuştu. Başkan Koç'un bu röportajda sinirli olduğuna dair eleştiriler yapıldı. Koç'un, Muhammed'in sevinçte armayı bulamadığı yeni forma ve Sörloth transferi hakkında verdiği tepki dikkat çekti. Koç, "Yaygara koparıyorlar. Ön taraf tamamen logo, arkada da renkli logo var. Taraftarların, 'Bismillah' demeden bu ruh haline girmelerini kınıyorum, yadırgıyorum ve kırıldığımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Başkan Ali Koç, transfer konusuna ve yeni sezon formasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

İşte Koç'un Helsinki maçından sonra yaptığı açıklamalar:

"Bir sistem kuruldu. Bu sistem yavaş yavaş oturuyor. En memnun olduğum konu ise rakipten topu çabuk geri almamız. Üçüncü bölgede basmamız, çok koşmamız, daha inançlı ve savaşan bir ekip olmamız. Daha yolun başındayız. Köprünün altından çok sular akacak.

"YIPRATMA KAMPANYASI BAŞLATILDI"

Samimi, kayıtsız ve şartsız Fenerbahçe'yi seven gerçek taraftarlara sesleniyorum. Yıpratma kampanyası başlatıldı. Kimlerin başlattığını biliyoruz. Çok çabuk gaza geliyorlar. Genç arkadaşlar yıpranmaya daha müsaitler. Forma açıkladık, 'Yok forma öyleymiş, yok forma böyleymiş, arma yokmuş.' Bence bu sezon son yılların en güzel formasıyla çıktık.

"YAYGARA KOPARIYORLAR"

Yaygara koparıyorlar 'Logo yokmuş.' diye. Formanın ön tarafı tamamen logo. Arkada da renkli logomuz var. Taraftarların, 'Bismillah' demeden bu ruh haline girmelerini kınıyorum, yadırgıyorum ve kırıldığımızı belirtmek istiyorum. En iyisini yapmak için sabırlı bir süreçten geçiyoruz. Sabredin, 2-3 haftayı kazasız belasız atlatalım. Bu takım inancıyla, ruhuyla, gençleriyle ve azmiyle, birbirleri için her şeyini veren bir ekip olduğunu gösterecek. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Hak edenin kazandığı bir sezon geçirmeyi diliyorum."