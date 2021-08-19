Muhammed Gümüşkaya takımını sırtladı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti
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Muhammed Gümüşkaya takımını sırtladı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya genç yıldız Muhammed Gümüşkaya damga vurdu. 65. dakikada attığı müthiş golle takımını sırtlayan genç yıldız, sarı-lacivertli takıma tur için avantajı getirdi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kadıköy'de Helsinki'yle karşılaştı. Sarı-lacivertliler 65. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın mükemmel golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

MUHAMMED MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken Fransız hakemin verdiği kararlar tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertlilerde art arda yaşanan sakatlıklar sonrası genç futbolcular Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya oyuna dahil oldu. 65. dakikada Muhammed Gümüşkaya sahne aldı ve harika bir golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca sarı-lacivertliler sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı ve tur için avantajın sahibi oldu.

Muhammed Gümüşkaya takımını sırtladı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti
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Ali Gülhan
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Muhammed Gümüşkaya takımını sırtladı! Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Helsinki'yi 1-0 mağlup etti - Haberler Spor
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