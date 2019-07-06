Muhalefetin ekonomi kurmaylarından TCMB Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasına tepki

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nun Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınmasına muhalefetteki CHP ve İYİ Parti'nin ekonomi kurmaylarından tepki geldi.

Türkiye'de 2001 krizinden sonra bir dönem Hazine Müsteşarı olarak görev yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Bunu yapanlar 'Bizim ekonomimize güvenin' deme hakkını kaybetmiştir" dedi. Euronews.com'da Görüntüle