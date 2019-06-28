Muğlaspor'da Şermet iddialı

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Muğlaspor'un takımı emanet ettiği teknik direktör Hasan Şermet, büyük başarılara imza atmak istediklerini söyledi. Ligde daha önce Kızılcabölükspor'la 2 kez Play-Off finali oynayan, geçen sezon da Karacabey Belediyespor'u Play-Off'a tışayan Şermet, "Muğlaspor'u hak ettiği yere getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız" dedi. Hasan Şermet'in yardımcılıklarını Seyfettin Kurtulmuş, Ümit Nayın, Özcan Öz ve Ali Müslim Oftaş yapacak.



Kaynak: DHA

- Muğla