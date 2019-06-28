Muğlaspor'da Şermet iddialı

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Muğlaspor'un takımı emanet ettiği teknik direktör Hasan Şermet, büyük başarılara imza atmak istediklerini söyledi.

Muğlaspor'da Şermet iddialı

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Muğlaspor'un takımı emanet ettiği teknik direktör Hasan Şermet, büyük başarılara imza atmak istediklerini söyledi. Ligde daha önce Kızılcabölükspor'la 2 kez Play-Off finali oynayan, geçen sezon da Karacabey Belediyespor'u Play-Off'a tışayan Şermet, "Muğlaspor'u hak ettiği yere getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız" dedi. Hasan Şermet'in yardımcılıklarını Seyfettin Kurtulmuş, Ümit Nayın, Özcan Öz ve Ali Müslim Oftaş yapacak.


- Muğla

Kaynak: DHA
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