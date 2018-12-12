Muğla Menteşe'de Çıntar Festivali

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen çıntar festivali ilgi gördü.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Çıntar Festivali, halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan festivalde 250 kilogram çıntardan pide, ekşileme ve ızgara yapılarak halka ikram edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı ise, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde 'yenen ve zehirli mantarlar' konulu söyleşi yaptı.

Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Çıntar yüksek besin değeri olan ve doğanın bizlere kendiliğinden sunduğu bir besin. Geçtiğimiz yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz çıntar festivali gündem olmuştu. Çıntar satışı yapan üreticilerimiz, festivalle satışlarını arttırdığını söyledi. Bizim de amacımız zaten bu. Çıntarımızı tanıtmak ve üreticimize destek olmak. Adana'nın kebabı, Karadeniz'in hamsisi varsa, bizim de çıntarımız var. Hepinize afiyet olsun dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün ise Festival sayesinde çıntarımızı tüm Türkiye tanıyor diye konuştu.