Muğla'da "Teknopark" için yapılan 35 başvuru değerlendirildi
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Muğla'da "Teknopark" için yapılan 35 başvuru değerlendirildi

03.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:20
Muğla'da

Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesine (Teknopark) yapılan 35 başvurunun değerlendirme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesine (Teknopark) yapılan 35 başvurunun değerlendirme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Teknopark Yönetim Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kılıç ve Dr. Yusuf Tepeli'nin genel müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna karar verildi.

Yönetim kurulu toplantısının ardından, Muğla Teknopark'ın fiziki yapılanmasının tamamlanmasıyla 35 başvurunun değerlendirme sürecinin tamamlandığı, 30'a yakın başvurunun ise önümüzdeki günlerde değerlendirileceği belirtildi.

Teknopark Genel Müdürü, Dr. Öğretim Üyesi Barış Ethem Süzek, Muğla Teknopark'ın girişimcilerin başvurularının değerlendirilmesi, gelişmeleri için gerekli altyapı ve hizmetlerin sağlanmasının merkezi olduğunu söyledi.

Süzek, bu faaliyetlerin desteklenmesi için gerekli fon ve hibe mekanizmalarına başvurulması, tanıtım, ulusal ve uluslararası üniversite ile araştırma kuruluşları ile iş birlikleri kurulmasının hedeflendiğini, daha fazla girişimcinin katılımıyla 3 ayda yüzde 75 doluluğa 6 ayda ise tam doluluğa ulaşma hedefiyle çalışmaların planlandığını kaydetti.

Toplantıya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ve Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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