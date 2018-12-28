Muğla'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Yılın son muhtarlar toplantısı Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında Bodrum'da gerçekleştirildi.



Bodrum'da bir otelde düzenlenen toplantıya Vali Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, il ve ilçe müdürleri ile muhtarlar katıldı.



Vatandaşlarda memnuniyet yaratacak, vatandaş odaklı, hızlı, etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunma sorumluluğu kapsamında her ay bir ilçede muhtarlarla düzenlenen toplantılarda bir araya geldiklerini ifade eden Vali Civelek, başarılı ve verimli bir toplantı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda söz alan muhtarlar, mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdiler.

Muhtarlar tarafından dile getirilen ihtiyaç ve talepler hakkında kurum amirlerinden bilgiler alan Vali Civelek, mevzuata uygun beklenti ve taleplerin çözüme kavuşturulması yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA