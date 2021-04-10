Kürek ve kano sporcuları doğayla baş başa kürek çekti
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Kürek ve kano sporcuları doğayla baş başa kürek çekti

Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Spor

Galata Kürek Takımı ile Dalyan Delta Su Sporları Kulübü Derneği üyeleri, 2 bin 400 yıllık kaya mezarları ile ünlü Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde kürek çekti.

Galata Kürek Takımı ile Dalyan Delta Su Sporları Kulübü Derneği üyeleri, 2 bin 400 yıllık kaya mezarları ile ünlü Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde kürek çekti.

Ortaca ilçesindeki Dalyan'da su sporlarını geliştirmek, çocuk ve gençlere yaymak amacıyla Dalyan Turizm Tanıtım, Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) bünyesinde Dalyan Delta Su Sporları Kulübü Derneği kuruldu.

Galata Kürek Takımı, yeni kurulan su sporları derneğine destek vermek üzere Dalyan'a geldi.

Dalyan tekne çekek yerinde hazırlıklarını yapan kürek ve kano sporcuları, teknelerini Dalyan Kanalı'na indirdi. Sporcular, tarihi ve doğal güzellikler arasında yaklaşık 4 kilometre kürek çekti.

Dalyan Turizm Tanıtım, Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı İkinci Başkanı Ertuğrul Ercan, AA muhabirine, hedeflerinin çocuklara, gençlere ve bölge halkına su sporlarını sevdirmek ve lisanslı sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kürek ve kano sporcuları doğayla baş başa kürek çekti
Kürek ve kano sporcuları doğayla baş başa kürek çekti
Kürek ve kano sporcuları doğayla baş başa kürek çekti
Kürek ve kano sporcuları doğayla baş başa kürek çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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