Kürek ve kano sporcuları doğayla baş başa kürek çekti

Galata Kürek Takımı ile Dalyan Delta Su Sporları Kulübü Derneği üyeleri, 2 bin 400 yıllık kaya mezarları ile ünlü Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde kürek çekti.