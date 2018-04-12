Muğla'da Ekonomi Zirvesi

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Bugün Bodrum'un ekonomik gücünü, iki sektör ayakta tutmaktadır. Birisi turizm, diğeri de inşaat sektörü." dedi.

Hürriyet Gazetesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde, ilçedeki gayrimenkul ve turizm yatırımlarını değerlendirmek üzere " Ekonomi Zirvesi" düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Hürriyet köşe yazarı Ertuğrul Özkök, DenizBank Ege Bölge Müdürü Semih Şenbakar ile Hürriyet ekonomi yazarları, Bodrum'daki gayrimenkul şirketi yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocadon, burada yaptığı konuşmada, Bodrum'un çok huzurlu ve güvenli bir yer olduğunu söyledi.

Bodrum'un yaşam kalitesi anlamında herkesin kafasında olan bir şehir olduğunu ifade eden Kocadon, "Bu huzur ve güveni buranın ekonomik gücü sağlıyor." dedi.

İlçenin ekonomik gücünün düşürülmemesi gerektiğine vurgu yapan Kocadon, şöyle konuştu:

"Bugün Bodrum'un ekonomik gücünü iki sektör ayakta tutmaktadır. Birisi turizm, diğeri de inşaat sektörü. Özellikle turizm sezonunda Bodrum Belediyesi olarak inşaat sektörüne zaman zaman fren basıyoruz. Hatta 2014-2015 yılları arasında hiç inşaat ruhsatı kesmedim diyebilirim. Turizmimizde bu yıl yükselme başladı. Bodrum'un dengesini korumak zorundayız. Bodrum cazibesi yüksek bir yer."

Hürriyet köşe yazarı gazeteci Ertuğrul Özkök de Bodrum'un dünyanın turizm merkezi haline geldiğini, bunu yaşayarak öğrendiğini ifade etti.

"Bodrum kuruluş efsanesine bağlı kaldı" diyen Özkök, "Bodrum temellerinde entelektüel bir hüzün olan şehirdir. Entelektüel hüzün, aslında çok önemli ve çok verimi olan bir yatırımdır." ifadesini kullandı.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen programda katılımcılar, gayrimenkul şirketi yetkililerine ilçede yapılan inşaat çalışmalarına ilişkin soru sorma fırsatı da buldu.