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Muğla'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Kültür Sanat
Muğla'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde Boğa Güreşi Festivali yapıldı.

ULA, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde Boğa Güreşi Festivali yapıldı.

Boğa güreşleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ula ilçesinde yaptırılan Türkiye'nin en büyük boğa güreşi arenasında gerçekleştirildi.

Tesise geçen yıl görevi başında kalp krizi sonrası vefat eden Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın ismi verildi.

Etkinliğe, Muğla, Aydın ve İzmir'den getirilen 200 boğa katıldı.

Boğalar, tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreştirildi.

Tesisin açılışı ve güreşlere AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, İl Başkanı Kadem Mete, ilçe belediye başkanları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Muğla'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Muğla'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Muğla'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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