Müge Anlı'da bugün ne oldu? 8 Mart Müge Anlı'da neler yaşandı? Mervenur Polat'a ne oldu, Aleyna Şeker olayı nedir, Cüneyt tutuklandı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor Bu kapsamda Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'da bugün ne oldu? sorusu yanıt arıyor. Mervenur Polat'a ne oldu, Aleyna Şeker olayı nedir, Cüneyt tutuklandı mı?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NE OLDU? 8 MART

Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Mart 2021 Pazartesi canlı yayınında Müge Anlı; Mervenur Polat'ın katilinin vahşi cinayeti itiraf ettiğini duyurdu! Müge Anlı canlı yayında; Mervenur Polat'ın katilinin vahşi cinayeti detaylarına kadar anlattığını ve talihsiz kadının cesedini parçaladıktan sonra kurye ile babasına gönderildiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Gözaltına alınan isimlerden biri de canlı yayın sırasında Gökhan oldu. Müge Anlı, gelişmeleri aktarmaya devam edecek.

Bir diğer konu ise zihinsel engelli olan Aleyna Şeker'in evden kaçmasıydı. Aleyna Şeker'in engel durumunun bulunması nedeniyle konu incelenmeye devam edecek.