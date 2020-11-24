Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Muğdat Çelik eski takımı Galatasaray'a karşı çıktığı mücadelede penaltı yaptırarak kırmızı kart görmüştü. Muğdat'ın gördüğü kart The Sun'da da yer aldı.

Galatasaray'ın Kayserispor ile berabere kaldığı karşılaşmada eski futbolcusu Muğdat Çelik'in mücadelenin ilk yarısında Linnes'in önünde kalacak topu eliyle kestikten sonra gördüğü sarı kart, ikinci yarıda penaltı yaptırması ve kırmızı kart görmesi İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'da büyük yankı buldu.

"HA MAÇI SATMIŞ HA KARISINI"

Gazete, sosyal medya hesabında, Muğdat'ın ilk yarıda gördüğü sarı kart pozisyonunun videosunu paylaşırken altına, "Kayserisporlu Muğdat Çelik, eski takımına karşı oynadı. Mücadelenin ilk yarısında topa elle müdahalesi sonrasında sarı kart gören Muğdat Çelik, mücadelenin ikinci yarısında bir de penaltı yaptı. Ardından da oyundan ihraç edildi" notunu düştü.

Maçın ardından Beyaz TV'ye konuşan Muğdat, "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani. Bu şeyler Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için çıkıyor" ifadelerini kullandı.