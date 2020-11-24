Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu

24.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 24.11.2020 13:42
Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Muğdat Çelik eski takımı Galatasaray'a karşı çıktığı mücadelede penaltı yaptırarak kırmızı kart görmüştü. Muğdat'ın gördüğü kart The Sun'da da yer aldı.

Galatasaray'ın Kayserispor ile berabere kaldığı karşılaşmada eski futbolcusu Muğdat Çelik'in mücadelenin ilk yarısında Linnes'in önünde kalacak topu eliyle kestikten sonra gördüğü sarı kart, ikinci yarıda penaltı yaptırması ve kırmızı kart görmesi İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'da büyük yankı buldu.

"HA MAÇI SATMIŞ HA KARISINI"

Gazete, sosyal medya hesabında, Muğdat'ın ilk yarıda gördüğü sarı kart pozisyonunun videosunu paylaşırken altına, "Kayserisporlu Muğdat Çelik, eski takımına karşı oynadı. Mücadelenin ilk yarısında topa elle müdahalesi sonrasında sarı kart gören Muğdat Çelik, mücadelenin ikinci yarısında bir de penaltı yaptı. Ardından da oyundan ihraç edildi" notunu düştü.

Maçın ardından Beyaz TV'ye konuşan Muğdat, "Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış. Aynı şey yani. Bu şeyler Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Bülent Turan Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Cem Yılmaz Funda Eryiğit Mustafa Topaloğlu
Spor Falcao Caner Erkin Deniz Türüç Samet Aybaba Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 13:41:31. #1.14#
title