Muğdat Çelik ilk golünü attı
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Muğdat Çelik ilk golünü attı

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Muğdat Çelik ilk golünü attı

Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Muğdat Çelik ilk golünü attı.

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı

Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Muğdat Çelik ilk golünü attı.

Sezon başında sarı kırmızılı takıma transfer edilen ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Muğdat Çelik, Trabzonspor maçında golle buluştu.

Uğur kulaksız döneminde kadro dışı bırakılan ancak Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesi ile birlikte kadro şansı bulan 31 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ile oynanan lig maçında takımına puanı kazandıran golü attı.

Maçın 6.dakikasında Pedro'nun asistini gole çeviren Muğdat Çelik, bu sezonki ilk golünü attı. Ligde son olarak 2018-2019 sezonunda 24 Mayıs'ta Galatasaray forması ile gol atan Muğdat uzun bir aradan sonra yeniden gol atmış oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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