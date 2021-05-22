Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti
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Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti

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Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu bayram tatilinde Sakarya Karasu'daki yakınlarını ziyarete gitti. Cuma namazında Kabakoz İsmail Sadi Camii'ne giden Müftü Soytekinoğlu kürsüye çıkarak vaaz verdi. Düzce Akçakoca Müftüsü verdiği vaazda, isim vermeden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef aldı. Müftü, "Gezi olaylarında otelinde insanları barındıran Yahudilerdi, şu an bir takımın başkanı" ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

Düzce Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu bayram tatilinde Sakarya Karasu'daki yakınlarını ziyarete gitti. Geçen hafta Cuma namazında Kabakoz İsmail Sadi Camii'ne giden Müftü Soytekinoğlu kürsüye çıkarak vaaz verdi. Akçakoca Müftüsü'nün gündeminde Filistin olayları ve Yahudiler vardı.

İSİM VERMEDEN ALİ KOÇ'U HEDEF ALDI

Müftü vaazında, "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde insanları barındıran kimdi? Yine Yahudilerdi. Hatta şu anda birisi bir şirketin ve takımın da başkanı" diyerek isim vermeden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u işaret etti.

CEMAAT KAYDETTİ

Karasu'ya yakınlarını ziyarete gelen Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun cuma namazında yaptığı konuşmanın bir bölümü cemaat tarafından kaydedildi.

Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti
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