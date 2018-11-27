Mudanya Esnaf Odası'ndan Esnaf İstismarına Tepki

Esnaf Odaları Başkanı Emir Ali Usta, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın esnaf toplantısında söylediklerinin esnafı istismar olduğunu belirtti.

Usta açıklamasında, Türkyılmaz'ın toplantıda bulunan esnafa sarf ettiği sözlere tepki göstererek, bu toplantının esnafa şirin gözükmek için yapılmış bir toplantı olduğunu ifade etti. Başkan Emir Ali Usta, "Siz esnafın kiralarını yüzde 300 arttıracaksınız, esnafın kordon boyundaki çıkmalarını yıkacaksınız, esnafın odasını mühürleyeceksiniz, sonra 6 bin Lira ceza ödeteceksiniz. Bütün bunları yaptıktan sonra hal esnafına giderek ben sizin üzerinize tente örteğim diyeceksiniz. Bu esnaf 4,5 yılda 4 milyon 900 bin lira ceza ödedi. Giritli Mahallesi SİT bölgesi. Bu SİT alanında Mudanya Belediyesi, kentsel SİT alanı koruma maksatlı imar planı revizyonu yapıp onayladı. 2014 yılında geldi bu belediye iş başına, 3 sene gecikmeyle 2017 yılında bu planı yaptı, Büyükşehir'e gönderdi. Büyükşehir de onayladı. Koruma kurulu 13.01.2018 tarihindeki toplantıda bir karar aldı. Bugün itibariyle kurula sunulan hiçbir rapor yok. Esnafı toplayacak, 'Masadan sıkıntı var, sandalyeden sıkıntı var, artık dayanamıyoruz, yapamıyoruz, tıkandık, yukardan baskı var' diyeceksiniz. Hala evrakları Koruma Kuruluna göndermiyorsunuz. Bu esnaf 4,5 yıldı Mudanya Belediyesi'nden çektiğini hiçbir zaman çekmedi. Toplantı yapıyorsunuz ne esnaf komisyonundan ne meclis üyesinden kimse yok. Hani ortak akıl nerde?" diye konuştu. - BURSA