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Mucizelere inandıran adam Ronaldo! Nefes kesen maçta Manchester United'a galibiyeti getirdi

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Mucizelere inandıran adam Ronaldo! Nefes kesen maçta Manchester United'a galibiyeti getirdi

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester United, sahasında Villareal'i 2-1 yendi. 90+5. dakikada Ronaldo'yla golü bulan Kırmızı Şeytanlar, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı sırtlamaya devam ediyor. Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'ın Villareal'i 2-1 yendiği maçta son saniye golüyle galibiyetin mimarı oldu.

MANCHESTER UNITED GERİDEN GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarı da gol yağmuru yaşandı. 53. dakikada Paco Alcacer, Villareal'i öne geçiren golü attı. 60. dakikada ise Alex Telles skora eşitliği getirdi. Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

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