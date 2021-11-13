Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı

2022 Dünya Kupası G Grubu 9. maçında A Milli Takım, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Cebelitarık'ı konuk etti. Farklı kazanması gereken maçta Ay-Yıldızlılar, rakibini 5 golle yıkarak Norveç'i averajla geçti ve 2. sıraya yerleşti.

CEBELİTARIK KALESİNE GOL YAĞDIRDIK

Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunun tek hakimi olan A Milli Takımımızın gollerini 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 38. ve 41. dakikalarda Halil Dervişoğlu, 65. dakikada Merih Demiral, 81. dakikada Serdar Dursun ve 84. dakikada Mert Müldür attı. Grubun son maçında Türkiye, deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak. Norveç ise Hollanda'ya gidecek.

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