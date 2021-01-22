Mucize Doktor 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Heyecanla beklenen Mucize Doktor 47. yeni bölümde neler olacak?

Mucize Doktor 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 46. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 47. yeni bölüm fragmanına çevrildi... Heyecanla beklenen Mucize Doktor 47. yeni bölümde neler olacak?

MUCİZE DOKTOR 47. BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor dizisinin 47. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR 46.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor'un bu bölümünde ünlü oyuncu Zerrin Tekindor Vuslat karakteriyle diziye katıldı ve tüm düzeni alt üst etti! Ferman hocanın Ali Vefa'yı ameliyattan kovması diziye damga vurdu! Ali Vefa, diğer asistanlara onun yanında ayrımcılık yapıldığını düşünüyor! Vuslat ve Ezo arasındaki ilişki nedir, Ezo yeni gelen Vuslat'tan yardım istedi!