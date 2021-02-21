"Mucize bitki" safranın Bilecik'te deneme amaçlı yapılan ekiminden 131 gram ürün alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Halk Eğitim Merkezinden emekli usta öğretici Nevriye Kayhan'ın 3 yıl önce evinin bahçesine ektiği 15 kilogram safran soğanıyla yaptığı üretim denemesi başarılı oldu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Halk Eğitim Merkezinden emekli usta öğretici Nevriye Kayhan'ın 3 yıl önce evinin bahçesine ektiği 15 kilogram safran soğanıyla yaptığı üretim denemesi başarılı oldu.

Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan, kilogramı yaklaşık 40 bin lira olan safran, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik desteğiyle Kayhan tarafından Küre köyündeki 290 metrekarelik bahçesine ekildi.

Zahmetli bir süreçte yetiştirdiği bitkiden 131 gram safran elde eden Kayhan, Tarım ve Orman Bakanlığının oluşturduğu, üreticilerin ve tüketicilerin buluştuğu Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) üzerinden beşer gramlık paketler halinde satışa sundu.

Nevriye Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de safranın ana vatanının Karabük'ün Safranbolu ilçesi olduğunu hatırlattı.

Safranın yüzyıllardır bilinen altın değerinde bir bitki olduğunu vurgulayan Kayhan, "Çiçeği sabah erken saatte topluyorsunuz çünkü arılar doluyor. Topladıktan sonra çiçeğin içinden safranı ve polenini ayırıyorsunuz. Sonra da polenini alıyorsunuz." dedi.

Bilecik'te safranın pek bilinmediğini anlatan Kayhan, bu bitkinin çok suyu, rüzgarlı havayı sevmediğini, sıcak havada yetiştiğini sözlerine ekledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise altın değerinde bir bitki olan safranın, Bilecik'te de yetiştirilmeye başlandığı belirtildi.

Safranın, 20-30 santimetre boya ulaşan, sonbaharda yaprakları ile mor renkli çiçekler açan, soğanlı bir kültür bitkisi olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Triploid bir bitki olduğundan tohum vermez, soğanları ile üretilir. Safranın iklim isteği asmaya benzerlik gösterir ve rüzgara karşı korunmuş güney yamaçlarda iyi yetişir. Safran kumlu, gevşek, taşsız ve iyi drenajlı toprakları sever, taban suyu yüksek toprakları sevmez. Renk verici olarak bir ölçü safran 100 bin katı suyu belirgin bir şekilde sarıya boyayabilir. Pasta ve böreklerde, lokumlarda kullanılmaktadır. Emeğinin karşılığını çiçeğin özünden çıkartan üreticimiz Nevriye Kayhan'a teşekkür ediyor ve bereketli olmasını diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz