Muaythai Milli Takımına Kayseri'den üç sporcu seçildi
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Muaythai Milli Takımına Kayseri'den üç sporcu seçildi

Muaythai Milli Takımına Kayseri'den üç sporcu seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1-7 Haziran 2021 tarihlerinde Aydın Kuşadası'nda yapılan Muaythai Milli Takım Seçmelerinde Kayseri'den Cankat Uslu, Büşra Haspolat, Murat Avcı sıkletlerinde birinci olarak Muaythai Gençler Milli takımında mücadele etme hakkı kazandılar.

1-7 Haziran 2021 tarihlerinde Aydın Kuşadası'nda yapılan Muaythai Milli Takım Seçmelerinde Kayseri'den Cankat Uslu, Büşra Haspolat, Murat Avcı sıkletlerinde birinci olarak Muaythai Gençler Milli takımında mücadele etme hakkı kazandılar.

Muaythai Kayseri İlTemsilcisi ve Federasyon Kültür Kurulu Başkanı Fatih Kağan Ulu yaptığı açıklamada, yarışmada derece yapan sporcu ve antrenörleri kutladı. Ulu derece yapan sporcular ile ilgili şu bilgileri verdi: "Kayseri'den Cankat Uslu, Büşra Haspolat, Murat Avcı sıkletlerinde birinci olarak Muaythai Gençler Milli takımında mücadele etme hakkı kazandılar. Ayrıca, Ahmet Büyük Büberoğlu, Sevda Berra Mucuk, Utku Mete Yağcı, Bahar Yiğit sıkletlerinde ikinci oldular. Ata Bilgin, Dilan Güler sıkletlerinde üçüncü oldular. Sporcularımıza verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eder, Çok değerli emektar Kayserili antrenörlerimiz Talip Şenolmuş, Yücel Haspolat, Nazım Yorulmaz, Göksel Cingöz, Yaşar Cuma Kılıç, Kevser Bilgin, Şakir Kaymaz, Menderes Koyuncu, Bilal Atille, Nurten Kurt, Yaşar Kurt, Selim Küçük 'e ayrıca ilimizi temsilen yarışmalarda görev alan Kayserili Hakemlerimize teşekkür eder başarılarının devamını dilerim." Fatih Kaan Ulu, sözlerini şöyle tamamladı: "Genel olarak sporda başarının temeli sistemli çalışma ve motivasyondur. Yaşadığımız son dönemde uzun pandemi sürecinde devamlı kısıtlamalarla karşılaşan spor kulüplerimizin bundan sonraki süreçte aynı kısıtlamalara maruz bırakılmamasını arzu ediyorum. Pandemi sürecinde fedakarlıktan kaçınmayan salonları kapalı olsa bile açık alanlarda, şehirden uzak alanlarda, parklarda antrenman yaptırıp zor günler yaşayan kulüplerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sporda en zor şartlarda gençlerimiz için fedakarlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispat ettiler." - KAYSERİ

Muaythai Milli Takımına Kayseri'den üç sporcu seçildi
Muaythai Milli Takımına Kayseri'den üç sporcu seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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