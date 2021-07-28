Son dakika haber | Muammer Yıldırım: "Kazanarak tur atlamak istiyoruz"
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Son dakika haber | Muammer Yıldırım: "Kazanarak tur atlamak istiyoruz"

Son dakika haber | Muammer Yıldırım: 'Kazanarak tur atlamak istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın sahasında Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da kaleci Muammer Yıldırım, "Yarın ilk defa taraftarlarımızla buluşacağız, heyecanlıyız. Kazanarak turu atlayıp onlara da armağan etmek istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın sahasında Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da kaleci Muammer Yıldırım, "Yarın ilk defa taraftarlarımızla buluşacağız, heyecanlıyız. Kazanarak turu atlayıp onlara da armağan etmek istiyoruz" dedi.

Sivasspor'un 30 yaşındaki file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında yarın oynayacakları Petrocub müsabakası öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu.

Yıldırım, "Bu maç hem bizim hem de ülkemiz için çok önemli. Puanlara ihtiyacımız var. İlk maç kolay olmadı. Karşımızda hareketli bir takım vardı ama kazanmasını bildik. İlk maçta avantajı elde ettik. İkinci maçta da iyi konsantre olup, maçta iyi bir disiplinle tekrardan kazanıp, taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Yarın ilk defa taraftarlarımızla buluşacağız, heyecanlıyız. Kazanarak turu atlayıp onlara da armağan etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Son dakika haber | Muammer Yıldırım: 'Kazanarak tur atlamak istiyoruz'
Son dakika haber | Muammer Yıldırım: 'Kazanarak tur atlamak istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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