Muammer Şahin Avrupa ikincisi oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 55 kiloda yarışan Muammer Şahin, koparmada 112 kg ile Büyükler Avrupa ikincisi oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 55 kiloda yarışan Muammer Şahin, koparmada 112 kg ile Büyükler Avrupa ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinci olan Muammer Şahin'i ve antrenörü Gökhan Taşcı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı