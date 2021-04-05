Muammer Şahin Avrupa ikincisi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muammer Şahin Avrupa ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Muammer Şahin Avrupa ikincisi oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 55 kiloda yarışan Muammer Şahin, koparmada 112 kg ile Büyükler Avrupa ikincisi oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 55 kiloda yarışan Muammer Şahin, koparmada 112 kg ile Büyükler Avrupa ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinci olan Muammer Şahin'i ve antrenörü Gökhan Taşcı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Yılmaz Vural Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rize Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muammer Şahin Avrupa ikincisi oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 09:16:37. #1.16#
title