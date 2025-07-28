MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödemesi başladı mı, ne zaman?
Motorlu taşıt vergisi (MTV) ödeme süreci yeniden gündeme gelirken, araç sahipleri "MTV 2. taksit ne zaman ödeniyor?" ve "MTV ödemesi nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Vergi takviminin yaklaşmasıyla birlikte, ödeme tarihleri ve yöntemleri en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, MTV 2. taksit ödemesi başladı mı, nasıl ödeniyor? İşte detaylar...
Motorlu taşıt vergisi ödemeleriyle ilgili süreç yeniden gündemde. "MTV ödemesi nasıl yapılır?" ve "MTV 2. taksit ne zaman ödeniyor?" soruları araç sahipleri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Ödeme tarihleri ve yöntemlerine dair detaylar, vergi mükelleflerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV 2. taksit ödemesi başladı mı, ne zaman? İşte, merak edilen tüm detaylar…
MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN?
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2025 itibarıyla başlamış durumdadır. Araç sahiplerinin, MTV 2. taksit ödemelerini 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23:59'a kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak ödemelere gecikme faizi uygulanacaktır.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
MTV ödemeleri şu kanallar aracılığıyla kolayca yapılabilir:
- İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Mobil Uygulaması
- e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr)
- Anlaşmalı bankaların mobil/internet şubeleri
- PTT şubeleri ve vergi daireleri
Ödeme yapmak isteyen araç sahiplerinin, plaka bilgisi ve T.C. kimlik numarası ile bu platformlardan sorgulama yaparak borçlarını ödemesi mümkündür.