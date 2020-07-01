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Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı

Yılda iki defa ödenen motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi bugün itibariyle resmen başladı. Araç sahipleri ödemelerini vergi dairelerine gitmeden internet üzerinden kolaylıkla yapabilecek.

01.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:23

Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi bugün başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILABİLECEK

Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.

Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı

Kaynak: AA

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