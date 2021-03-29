Mozambik'te militanların saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti

Çarşamba gününden bu yana militanlarla ordu arasında çatışmaların sürdüğü Palma bölgesinden kaçmaya çalışanların bir kısmı da dahil olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti.

Çarşamba gününden bu yana militanlarla ordu arasında çatışmaların sürdüğü Palma bölgesinden kaçmaya çalışanların bir kısmı da dahil olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti.

Mozambik Savunma Bakanlığı Sözcüsü Omar Saranga'nın verdiği bilgiye göre, militanların kuşattığı bir otelde mahsur kalan yedi kişi kaçmaya çalışırken öldürüldü.

Otelde kalan yüzlerce kişi ise kurtulmayı başardı.

Çarşamba gününden itibaren cihatçı militanların saldırısı altında olan ülkenin kuzeyindeki Palma kasabasında, denizden teknelerle gelen siviller birçok kişiyi kurtardı.

Ancak sahil başsız cesetlerle dolu. Palma'nın güneyindeki Pemba limanında da kargo gemileri, ticari ya da sivil tekneler sıklıkla yanaşarak sivilleri kurtarmaya çalışıyor.

Bölgede yaşayan sivillerin kurtarma operasyonlarına destek olduğunu belirten BBC'ye konuşan görgü tanıkları, büyük şirketlerin ve diğer ülkelerin yardıma gelmemesini eleştiriyor.

Çatışmalar sırasında öldürülen Güney Afrikalı Adrian Nel'in annesi Meryl Knox, BBC'ye oğlunun kaçmaya çalışırken hayatını kaybettiğini anlattı.

AFP'ye verdiği röportajda da eşinin kaçmayı başardığını, kaçış yolu boyunca da oğullarının cansız bedenini taşımak zorunda kaldığını anlattı.

Yaklaşık 75 bin nüfuslu Palma'daki Cabo Delgado bölgesinde kaç kişinin hayatını kaybettiği bilinmiyor. Güvenlik görevlilerine göre kaçmaya çalışan birçok kişiden haber alınamıyor. Sahiller ise kesik başlar ve başsız bedenlerle dolu...

Militanların Palma'nın kontrolünü ele aldıkları belirtiliyor ancak kasabayla iletişim sağlanamadığı için bu bilgi henüz teyit edilmedi.

Militanlar Çarşamba günü kasabaya girdiğinde yüzlerce kişi ormanlara ve çevredeki kasabalara kaçtı. Yakınlarda bulunan Fransız Total şirketinin işlettiği doğalgaz bölgesinde çalışan 100'den fazla işçi, Palma'daki Amarula Otel'de kalıyordu.

Otelden kaçmaya çalışan onlarca kişi sahile doğru konvoylar halinde ilerledi, en az 20 kişi helikopter ya da teknelere binmeyi başardı. Ancak diğerleri otelin hemen dışında militanlar tarafından kuşatıldı.

Mozambik'in kuzeyinde IŞİD bağlantılı militanlar 2017'den bu yana saldırılar düzenliyor ve orduyla çatışma içinde. Bugüne kadar 2.500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 700 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.