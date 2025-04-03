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Mourinho saldırı maddesinden mi sevk edilecek?

Mourinho saldırı maddesinden mi sevk edilecek?
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maçtan sonra Galatsaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk, bu müdahalenin ardından yerde kaldı. Peki, Mourinho saldırı maddesinden mi sevk edilecek?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün akşam Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Maç sonu çıkan olaylar dünyada gündem oldu. Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı ve o anlar Kadıköy'de ki derbiye damga vurdu. Peki, Mourinho saldırı maddesinden mi sevk edilecek?

MOURİNHO SALDIRI MADDESİNDEN Mİ SEVK EDİLECEK?

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maçtan sonra Galatsaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Okan Buruk, bu müdahalenin ardından yerde kaldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye konuk oldu. Ülker Stadı'nda oynanan maçı 2-1 Galatasaray kazandı. Maçta yer yer gerginlikler çıktı. Maçın 85. dakikasında iki yedek kulübesi arasındaçıkan gerginliğin ardından hakem Cihan Aydın, sahaya giren polis güçleri nedeniyle oyunu durdurdu.

Maçın sonunda Okan Buruk'un yanına giden Jose Mourinho, Buruk'un burnunu sıktı. Müdahalenin ardından Buruk yerde kaldı. Mourinho müdahalesi nedeniyle maç sonunda kırmızı kart gördü.

Mourinho saldırı maddesinden sevk edilip edilmeyeceği konusunda henüz açıklama yapılmadı. PFDK sevkleri bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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