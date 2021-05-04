Mourinho: Roma, Jose Mourinho'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı
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BBC

Mourinho: Roma, Jose Mourinho'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı

Mourinho: Roma, Jose Mourinho'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı
BBC - Haberler | Spor

İtalya'da Serie A'nın önde gelen takımlarından AS Roma, Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yla anlaştı.

İtalya'da Serie A'nın önde gelen takımlarından AS Roma, Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yla anlaştı. Roma, Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Mourinho, 2021-2022 sezonundan itibaren takımın başında olacak.

Mourinho son olarak İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Tottenham Hotspur'u çalıştırmıştı.

Tottenham geçen ay, Mourinho'nun görevine son vermişti.

Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta yarı finalin ilk maçında Manchester United'a 6-2 yenilmişti. Bu maçın rövanşı Perşembe günü oynanacak.

Halen Seria A'da 7. sırada bulunan Roma, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edememişti.

Roma daha önce, Teknik Direktör Paulo Fonseca'nın sezon sonunda görevden ayrılacağını açıklamıştı.

İtalyan kulüp, Mourinho'yu takımın başına getirdiğini önce Twitter hesabından duyurdu.

Başarılarla dolu bir kariyer

1963 doğumlu Jose Mourinho ise futbol otoriteleri tarafından tarihin en başarılı teknik direktörleri arasında gösteriliyor.

2002 yılında Porto'nun başına geçen Mourinho, kulübüyle 2 lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası ve 1 de Portekiz Kupası şampiyonluğu kazandı.

2004 yılında İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea ile anlaşan Mourinho, 3 sezon boyunca elde ettiği 2 Premier Lig, 1 Federasyon Kupası ve 2 Lig Kupası şampiyonluğu ile İngiltere'de de iz bıraktı.

2008 yılında İtalya Serie A temsilcilerinden İnter'e giden Mourinho, ilk sezonunda lig şampiyonu oldu. 2009-2010 sezonunda Serie A ile İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırdı. O yıl FIFA tarafından "Yılın Teknik Direktörü" seçildi.

Daha sonra İspanya'da Real Madrid'in başına geçti. Madrid temsilcisi ile La Liga'da 2011-2012 sezonunu rekor puanla şampiyon tamamladı.

2013'te yeniden Chelsea'ye dönen Mourinho, 1 Premier Lig şampiyonluğu ve bir Lig Kupası daha kazandı. 2015'te ise kötü gidişatın ardından görevine son verildi.

Ardından 2016'da gittiği Manchester United'ta ise ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni, FA Community Shield'i ve Lig Kupası'nı kazandı. 2018 yılında üst üste alınan kötü sonuçların ardından Manchester temsilcisi de kendisiyle yollarını ayırdı.

Son olarak Tottenham Hotspur'un görevine son verdiği Mourinho, 2015 yılında Portekiz Futbol Federasyonu tarafından "Yüzyılın Portekizli Antrenörü" seçilmişti.

Transferleri için 1 milyar sterlinden fazla harcayan ilk teknik direktör olan Mourinho, taktik bilgisi ve başarıları kadar saha dışındaki demeçleriyle de hep çok konuşulmuştu.

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