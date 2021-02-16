Mourinho gönderilirse Tottenham 40 milyon euro tazminat ödeyecek

İngiliz basınının iddiasına göre Premier Lig'in 9. sırasındaki Tottenham, eğer Jose Mourinho'yu gönderirse 40 milyon euroya yakın tazminat ödeyecek.

İyi başladığı Tottenham kariyerinde düşüşe geçen Jose Mourinho'nun görevine son verilmesi halinde alacağı tazminat ortaya çıktı.

İngiliz basınının haberlerine göre Mourinho'nun görevine son verilmesi halinde 40 milyon euro tazminat alacağı iddia edildi. Sözleşmesinde yıllık 17,5 milyon euroluk kazancı görünen Portekizli teknik adam ligin en yüksek maaşlarından birine sahip.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİ

Son 5 Premier Lig maçında 4 mağlubiyet alarak 24. hafta sonunda 1 maçı eksik olarak 9. sırada yer elan Tottenham, Şampiyonlar Ligi bileti alacak ilk 4 sıraya ise 6 puan geride bulunuyor.