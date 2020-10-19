Mourinho, Gareth Bale'ın adını duyunca küplere bindi: Artık yeter

West Ham United ile berabere kalan Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında Gareth Bale'ın sorulması üzerine, "Maçtan önce Bale'i soruyorsunuz. Maçtan sonra Bale'i soruyorsunuz. Artık yeter! Bu Tottenham ile West Ham United arasında oynanan bir maçtı" diyerek isyan etti.

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, bir gazetecinin Bale hakkındaki sorusuna tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham ile West Ham United arasında oynanan karşılaşma, mucizevi bir geri dönüşe sahne oldu. İlk 16 dakikada bulduğu gollerle maçı 3-0'a getiren ev sahibi Tottenham, 82. dakikadan sonra yediği 3 golle bir puana razı oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, Tottenham'a 7 yıl sonra geri dönen Gareth Bale hakkındaki bir soru damga vurdu.

Bir basın mensubunun Bale'in geri dönmesi ile ilgili soru sorduğu Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, oldukça sinirlendi. Bale ile ilgili konuşmayı reddeden Mourinho "Maçtan önce Bale'i soruyorsunuz. Maçtan sonra Bale'i soruyorsunuz. Artık yeter! Bu Tottenham ile West Ham United arasında oynanan bir maçtı" karşılığını verdi.

REKOR ÜCRETLE GİTMİŞTİ

Tottenham'dan Real Madrid'e, 2013 yılında rekor bonservis bedeli karşılığında, 101 milyon Euro, transfer olan Bale, İspanyol devinde son zamanlarda sergilediği kötü performans nedeniyle eleştiri konusu olmuştu. Bu sezon başında Tottenham'a kiralanan ve eski takımına geri dönen Bale, Real Madrid'de saha içi kadar saha dışındaki hareketleriyle de tepki çekmeye başlamıştı.

NET FIRSATI KAÇIRDI

Tottenham'a yedi yıl sonra dönen ve West Ham United maçında Londra ekibinin formasını bir kez daha sırtına geçiren Bale, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi ve eski takımına golle geri dönme fırsatını tepti. Tottenham'a haftalık 600 bin pound karşılığında imza atan Bale, yaklaşık 20 dakika sahada kaldığı maçta bile tartışmaların odak noktası olmayı başardı.

Özellikle taraftarlar, Bale'in oyuna girmesinin ardından takımlarının üç gol yediğinin altını çizerken, net fırsatı değerlendirememesini de eleştirdi. Taraftarlar, oldukça yüksek bir maaş ödenen Bale'in, bu ücretin hakkını verip veremeyeceğini şimdiden konuşmaya başladı.