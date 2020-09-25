Motosikletteki tehlikeli yolculuk kamerada
25.09.2020 07:01 | Son Güncelleme: 25.09.2020 07:05
İZMİR'de, bir motosiklette 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk başka bir kişi tarafından görüntülendi.
İZMİR'de, bir motosiklette 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk başka bir kişi tarafından görüntülendi.
Konak ilçesinden yola çıkan ve Bayraklı yönüne seyir halinde olan bir motosiklet, görenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaş tarafından görüntülenen olayda, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK