Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Balazs Herczeg birinci oldu
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Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Balazs Herczeg birinci oldu

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Balazs Herczeg birinci oldu
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Motosiklette Afyonkarahisar'da yapılan Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın Türkiye finalini Macaristan'dan Balazs Herczeg kazandı.

Motosiklette Afyonkarahisar'da yapılan Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın Türkiye finalini Macaristan'dan Balazs Herczeg kazandı.

Afyonkarahisar Belediyesinin katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyon Motor Spor Merkezi'nde düzenlenen Avrupa ve Türkiye Akrobasi Şampiyonaları sona erdi.

Final yarışlarının ardından bütün akrobatlar, pistte özel bir gösteri sundu.

Avrupa Akrobasi Şampiyonası Türkiye finalinde 45 yaşındaki Macar akrobat Balazs Herczeg, uluslararası jüriden topladığı puanlarla birinciliği elde ederken, Tamas Vegh ikinci, Zoltan Bator ise üçüncü oldu.

11 Türk sporcunun katıldığı Türkiye Akrobasi Şampiyonası'nda ise Birkan Polat birinciliği kazanırken, Barış Özgür ikinci, Yusuf Yurdaer de üçüncü oldu.

Sporcuların nefes kesen gösterileri sonrası ödül töreni düzenlendi.

Dereceye giren sporcular, kupalarını Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in elinden aldı. Şampiyonayı izlemeye gelen sporseverler de ödül töreni sonrası şampiyon akrobatlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Balazs Herczeg birinci oldu
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Balazs Herczeg birinci oldu
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Balazs Herczeg birinci oldu
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Balazs Herczeg birinci oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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