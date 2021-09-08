Motosiklet hırsızı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet hırsızı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri çalınan 3 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çalınan motosikletlerin merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'ndeki Kuş Pazarı'na götürüldüğünü ve bu bölgede izinin kaybolduğunu belirledi.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişinin tespit edilmesi için bölgede fiziki takibe başlayan polis, şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Murat K. (29) olduğunu belirledi. Çaldığı araçların karşılığında uyuşturucu madde aldığı öne sürülen Murat K., polisin şafak vakti yaptığı baskında Kuş Pazarı'ndaki bir güvercin barakasının yanında uyurken yakalandı. Bölgede arama yapan ekipler, çalınan motosikletleri de barakanın arkasındaki boş alanda buldu. Murat K.'nin üst aramasında ise 112 gram bonzai, hassas terazi ile yattığı yerde pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyete götürülen Murat K.'nin ifadesinde, motosikletleri çalmadığını, bölgeye kuş beslemek için geldiğini, silah ve uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Motosiklet hırsızı tutuklandı
Motosiklet hırsızı tutuklandı
Motosiklet hırsızı tutuklandı
Motosiklet hırsızı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı'ya ait olduğu iddiası
Eskişehir'de köprü altındaki cesedin 'Recep Dayı'ya ait olduğu iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Lionel Messi Okay Yokuşlu Ünal Karaman Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Motosiklet hırsızı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 10:01:04. #1.15#

title