Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi

19.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 19.11.2020 17:01

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 kuruş indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 2 kuruş indirime gidilecek.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Başkent Ankara'da ortalama 6,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 6,34 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,27 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,38 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Haber Yorumları (7)
ÖZKAN: SübhanAllah ilk defa görenler?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BİLGİN: yok artık !!!
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
EDİRNELİ: YAŞASIN DÖNDÜK KÖŞEYİ 2 KRŞ ZAM GELMİŞ ARTIK ÖNÜMÜ RAHAT GÖRECEZ BUNUN SAYESİNDE. 2 KRŞ DEMEK ÇOK PARA DEMEK :))
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Tarkan Demet Akalın Aydemir Akbaş
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Faiz Uefa Milli Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 17:12:25. #1.14#
title