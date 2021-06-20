MotoGP'de Marc Marquez zirveye geri döndü
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MotoGP'de Marc Marquez zirveye geri döndü

MotoGP'de Marc Marquez zirveye geri döndü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin sekizinci yarışını Repsol Honda takımı pilotu Marc Marquez kazandı.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin sekizinci yarışını Repsol Honda takımı pilotu Marc Marquez kazandı. .Büyük bir sakatlıktan kurtulan Red Bull sporcusu Marquez, 2019 yılından bu yana ilk kez birinciliğe ulaşarak, Sachsenring Pisti'nde geri dönüş hikayesine imza attı. 

Yarışa beşinci sırada başlayan Marc Marquez muhteşem bir startla ikinciliğe yükseldi. İlk turda liderlik kısa bir süreliğine Aleix Espargaro ve Marquez arasında gidip gelirken, Marquez başarılı bir viraj hamlesinin ardından arayı açmayı başardı. Yarışın geri kalan kısmında Marc Marquez yanına kimseyi yaklaştırmayarak liderliğini sürdürdü. Marc Marquez'i bir diğer Red Bull sporcusu Miguel Oliveira takip etti. Son tura girildiğinde sıralamada bir değişiklik olmadı ve Marc Marquez, damalı bayrağın altından birinci geçti. Red Bull KTM Factory Racing takımı pilotu Miguel Oliveira ise ikinci oldu. Marquez bu sonuçla Sachsenring'te 11'inci yarış galibiyetini de kazanmış oldu. MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonunun dokuzuncu yarışı 27 Haziran'da Hollanda'da koşulacak.


MotoGP'de Marc Marquez zirveye geri döndü
MotoGP'de Marc Marquez zirveye geri döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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