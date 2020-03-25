MOSDER: Mobilya üretiminin olduğu bazı şehirlerde üretime ara verildi Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, mobilya üretiminin en yoğun olduğu bazı şehirlerde tedbir amacıyla geçici süreyle üretime ara verildiğini kaydetti.

Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, mobilya üretiminin en yoğun olduğu bazı şehirlerde tedbir amacıyla geçici süreyle üretime ara verildiğini kaydetti. Kaynak: Dunya.com