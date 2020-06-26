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MOSDER Başkanı Mustafa Balcı: "Düğünler bereketiyle geliyor!"

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, 1 Temmuz'da düğün salonlarının açılacak olması ile ilgili değerlendirmede bulunurken "Evlilikler mobilya sektörü için de bereketiyle geliyor" dedi.

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı:
26.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:39

Başkan Balcı, "Kovid 19 salgını sonrasında 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreciyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu İstikrar Kalkanı Paketi'nde, tüketicilerin sosyal harcamaları noktasında ön plana çıkan mobilya alışverişlerinde kullanılabilecek kredi miktarının minimum 3 Bin TL maksimum 30 Bin TL olarak açıklanmasıyla birlikte mobilya alışverişlerinde son 10 günde büyük hareketlilik yaşanıyor. Gelen talebi ve siparişleri karşılamak adına üretimlerimiz aralıksız devam ederken mağazalarımızda da yoğun bir müşteri trafiği göze çarpıyor" dedi. Mart ayı itibariyle yüzde 80 oranında düşen iç pazardaki alışverişler Haziran ayı itibari ile nihayet normale dönmeye başladı. Sektörümüzün yeniden canlanmasıyla ekonomiye sağlanan pozitif katkı ayrıca istihdamı korumak adına da sektörümüz adına sevindirici bir durum olarak karşılandı" yorumunda bulundu.

Evlilik sezonu ile birlikte MOSDER üyesi mobilya markalarının kendi yaptıkları indirim kampanyalarının ve taksit sürelerinin uzamasının da mobilya satışlarını olumlu yönde etkilediğini belirten Mustafa Balcı, vatandaşlar böylece kendi alım güçlerine göre diledikleri mağazadan alışveriş yapabiliyor. Mobilya alışverişlerinde bir evin kurulmasında gerekli olan koltuk takımları, yemek odası takımları ve tamamlayıcı duvar ünitesi ürün grupları ile yatak odası takımları bu dönemde ilk sırada geliyor. Çiftlerin çeyiz alışverişlerinde halı, kitaplık, sehpa ve aydınlatma gibi aksesuar ürünleri de yine olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Günümüzde çiftlerin satın alma kararında aile büyükleri de rol oynuyor. Gençler daha çok trend ürünleri tercih ederken, aile büyükleri ise ürünün kaliteli ve uzun ömürlü kullanım sağlamasına daha çok önem veriyor" dedi.

"Ülkemizde evliliklerde ortalama 15 – 20 Bin TL'den başlayan mobilya alışverişleri; ürünün malzemesine, kalitesine, modeline ve markasına göre 60 Bin TL'ye kadar ulaşabiliyor" diye belirten Mustafa Balcı,"Yılsonu için iç piyasada hedeflediğimiz 60 Milyar TL'lik bir satış hacmine ulaşmada evlilik alışverişleri büyük önem taşıyor" diye ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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