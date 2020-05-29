MOSDER Başkanı Balcı: "Mobilyacılar düğüne hazır" Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, bayram sonrası normalleşme süreciyle birlikte mobilya sektörü için de çarkların yeniden dönmeye başladığını ifade etti.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, bayram sonrası normalleşme süreciyle birlikte mobilya sektörü için de çarkların yeniden dönmeye başladığını ifade etti.

Balcı yazılı açıklamasında, yılın ikinci yarısından umutlu olduklarını belirterek, özellikle temmuzda yapılması planlanan düğünler için ertelenen mobilya alışverişlerinin satışa dönmeye başlamasıyla mobilyacıların da nihayet yüzünün gülmeye başlayacağını kaydetti.

1 Haziran'da perakende sektöründe mağazaların tekrar açılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Balcı, "Sektörümüz 2020 yılına güzel bir giriş yapmıştı ancak salgın nedeniyle yurt içinde satışlarımız mart itibariyle yüzde 80 oranında düşüş yaşadı. Mayıs ile birlikte yeni normalleşme sürecine giren sektörümüzde tüketicilerimiz için mağazalarımızda tüm hijyen önlemleri alınmıştır. En güzel modellerimiz mağazalarımızda yeni sahiplerini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Balcı, temmuzda başlaması planlanan düğün sezonu için markaların çeşitli kampanyalara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"KDV indiriminin etkileri gecikmeli de olsa mobilya alışverişlerine yansıyacak. Ülkemizde evliliklerde ortalama 15-20 bin liradan başlayan mobilya alışverişleri ürünün malzemesine, kalitesine, modeline ve markasına göre 60 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Haziranda yaşanmasını beklediğimiz satış hareketliliği ile birlikte iç pazarda yıl sonuna kadar 60 milyarlık bir satış hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Millet olarak zor günlerden geçtik. Ancak her şey yavaş yavaş yeniden normalleşmeye başladı. Biliyoruz ki evlilik alışverişleri hem yuva kuracak gençler hem de bu süreçte çocuklarını destekleyen aileler için meşakkatli bir süreçtir. MOSDER üyesi mobilya markalarımızın düğün sezonuna özel kampanyalarıyla alım gücü düşük olan vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla mobilya alışverişini yapabilecekler."

MOSDER üyesi mobilya markalarının yapmış olduğu bazı kampanyalar arasında, 2019 yılı fiyatlarıyla satışa devam edilmesi, ayrıca yüzde 30 ve ikinci ürüne yüzde 50 indirim ile anlaşmalı banka kartlarına özel 2 ay ötelemeli 16 taksit imkanları bulunuyor. Nakit alışverişlerde 0 KDV uygulayan markaların yanı sıra, ücretsiz mimari destek hizmeti verilmesi, belirli tutar üzerinde alışverişlerde tüketicilerine hediye çeki veren ve anında bin liraya kadar indirim sunan firmalar da bulunuyor.

Kaynak: AA