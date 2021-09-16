Morutan, Galatasaray'da uyum sorununu aşamadı! Yabancılık çekiyor - Haberler Spor
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Morutan, Galatasaray'da uyum sorununu aşamadı! Yabancılık çekiyor

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Yeni transfer Olimpiu Morutan, takım arkadaşlarıyla anlaşmakta sorun yaşıyor. 22 yaşındaki futbolcu İngilizce de bilmiyor. Steaua Bükreş Sportif Direktörü Mihai Stoica, "Morutan Galatasaray'a adapte olmak sorun yaşıyor. Çünkü İngilizce bilmiyor" açıklamasında bulundu.

Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, takıma alışmakta güçlük çekiyor. Eski takımı Steaua Bükreş'in Sportif Direktörü Mihai Stoica, Morutan'ın İngilizce bilmediği için takıma alışmakta zorluk yaşadığını ifade etti.

Morutan, Galatasaray'da yabancılık çekiyor! Uyum sorununu aşamadı

"SORUN YAŞIYOR"

Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise yaptığı paylaşımda Morutan'ın dil sorunundan bahsetti. Buna göre FCSB Sportif Direktörü Mihai Stoica, "Morutan Galatasaray'a adapte olmakta sorun yaşıyor. Çünkü İngilizce bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Morutan, Galatasaray'da uyum sorununu aşamadı! Yabancılık çekiyor
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Yorumlar (1)
Sanane Adımdan :uyum sorunu çekmiş hali böyleyse uyum sağladığında yandılar
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Haber: Morutan, Galatasaray'da uyum sorununu aşamadı! Yabancılık çekiyor - Haberler Spor
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