Morutan, Galatasaray'da uyum sorununu aşamadı! Yabancılık çekiyor
Yeni transfer Olimpiu Morutan, takım arkadaşlarıyla anlaşmakta sorun yaşıyor. 22 yaşındaki futbolcu İngilizce de bilmiyor. Steaua Bükreş Sportif Direktörü Mihai Stoica, "Morutan Galatasaray'a adapte olmak sorun yaşıyor. Çünkü İngilizce bilmiyor" açıklamasında bulundu.
Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, takıma alışmakta güçlük çekiyor. Eski takımı Steaua Bükreş'in Sportif Direktörü Mihai Stoica, Morutan'ın İngilizce bilmediği için takıma alışmakta zorluk yaşadığını ifade etti.
"SORUN YAŞIYOR"
Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise yaptığı paylaşımda Morutan'ın dil sorunundan bahsetti. Buna göre FCSB Sportif Direktörü Mihai Stoica, "Morutan Galatasaray'a adapte olmakta sorun yaşıyor. Çünkü İngilizce bilmiyor" ifadelerini kullandı.
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