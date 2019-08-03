Morgan Schneiderlin kimdir? Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday!

Fenerbahçe transfer listesine son olarak Morgan Schneiderlin eklendi. Ersun Yanal'ın onayı sonrasında sarı lacivertli yönetim, Fransız futbolcunun transferi için kulübü Everton'la görüşmelere başladı. Transferin önündeki tek engelin İngiliz ekip, futbolcunun kiralama bedeli istemesi olarak gözüküyor. Peki, Morgan Schneiderlin kimdir, kaç yaşındadır?

MORGAN SCHNİDERLİN KİMDİR?

Morgan Schneiderlin, 9 Kasım 1989'da Fransa'da doğdu. Futbola 1995 yılında Strasbourg takımında başladı. 10 sene giydiği formanın sonrasında 2005 yılında B takımına geçti. 3 sene B takımında oynadı fakat ara sıra A takım ile çalışmalara katıldı ve oynama şansı buldu.

2008 yılında gösterdiği performans ile beğeni toplayan Fransız futbolcu, 19 yaşında iken İngiltere'nin Southampton takımına transfer oldu. 2011-2012 sezonunda 42 maçta forma giydi. O sene takımı İngiltere Premier Ligi'ne yükselmeyi başardı.

Sonraki sezon Premier Lig'de 36 maçta forma giyen Schneiderlin, 2015'de 35 milyon Euro bonservis karşılığında Manchester United'a transfer oldu. Kırmızı şeytanların formasını 2 sezon giydikten sonra 2017'de Everton'a transfer oldu. Futbolcunun bu kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Morgan Schneiderlin, milli formayı ilk olarak 2004 yılında Fransa U-16 takımında 6 kez giyerken, sonraki yıllarda sırasıyla 5 kez U-17'de, 2 kez U-18'de, 6 kez U-19'da, 9 kez U-20'de ve 3 kez de U-21'de giydi. 2014 yılında ise ilk kez Fransa A Milli Takımı'na davet edildi. Kariyeri boyunca 9 maçta forma giydi. 2014 Dünya Kupası'nda bir kez milli formayı giyebildi.

1,86 metre boyundaki oyuncu, önlibero ve merkez orta sahada görev alıyor.